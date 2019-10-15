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Tren çarpan 2 yaşındaki Barış, yaşamını yitirdi
OSMANİYE'de raylar üzerinde oyun oynarken yolcu treninin çarptığı Barış Polat (2), hayatını kaybetti. Kaza, saat 10.30 sıralarında Osmaniye merkeze bağlı Akyar köyü Karabahadır Mahallesi'nde meydana geldi. Toprakkale Yolu üzerindeki...
GÜVENLİK 15.10.2019, 15:09
OSMANİYE'de raylar üzerinde oyun oynarken yolcu treninin çarptığı Barış Polat (2), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Osmaniye merkeze bağlı Akyar köyü Karabahadır Mahallesi'nde meydana geldi. Toprakkale Yolu üzerindeki çiftlik evlerinin yakınlarından geçen tren rayları üzerinde oynamaya başlayan Barış Polat'a makinist S.A. idaresindeki Adana-Elazığ seferi yapan yolcu treni çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tren seferleri bir süreliğine durduruldu. Vagonların altında kalarak olay yerinde yaşamını yitiren Barış Polat'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Osmaniye merkeze bağlı Akyar köyü Karabahadır Mahallesi'nde meydana geldi. Toprakkale Yolu üzerindeki çiftlik evlerinin yakınlarından geçen tren rayları üzerinde oynamaya başlayan Barış Polat'a makinist S.A. idaresindeki Adana-Elazığ seferi yapan yolcu treni çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle tren seferleri bir süreliğine durduruldu. Vagonların altında kalarak olay yerinde yaşamını yitiren Barış Polat'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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