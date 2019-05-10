Trans bireyi öldüren polis memuru hakkında iddianame hazırlandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'in Konak ilçesinde apartman dairesinde çıkan kavgada trans birey B.B.'yi (25) tabancayla öldürüp, 2 kişiyi yaralayan polis memuru Volkan Hicret (23) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede polis memurunun, evdeki diğer trans birey Y.A.'ya yaralı haldeyken, B.B.'ye de öldükten sonra cinsel saldırıda bulunduğu yer aldı.

Alsancak semti 1468 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın ikinci katında 9 Ocak’ta meydana gelen olayda, ikinci el telefon satışı yapan Talha K. ve arkadaşı polis memuru Volkan Hicret ile para karşılığı birlikte olmak için anlaştıkları 'Hande Şeker' takma adını kullanan trans birey B.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hicret’in ruhsatlı tabancasından çıkan kurşunlar, B.B. ve evdeki diğer trans birey Y.A. ile kendi arkadaşı Talha K.'ye isabet etti.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, B.B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kolundan yaralanan Y.A. ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, seken kurşunla ayağından vurulan Talha K. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, meslektaşları Volkan Hicret ve tedavisi tamamlanan Talha K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hicret tutuklanırken, Talha K. serbest bırakıldı.

OLAY SOKAKTA BAŞLADI

Olay günü izinli olduğu öğrenilen polis memuru Volkan Hicret hakkında 'kasten öldürme', 'olası kastla silahla yaralama', 'konutta silahla yağma', 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

İddianameye göre, polis memuru Hicret ile Talha K., trans bireyler B.B. ve H.A. (43) ile sokakta para karşılığında ilişki için pazarlık yaptı. Para konusunda taraflar anlaşamazken, H.A., polis memurunun içinde bulunduğu otomobile tekme attı. Sokaktan uzaklaşan polis memuru ve arkadaşı bir süre sonra aynı noktaya tekrar gelerek B.B. ve H.A.'yı otomobile alarak trans bireylerin yaşadığı apartmandaki daireye gitti. Dairede B.B. ve polis memuru bir odaya, Talha K. ile H.A. ise diğer odaya geçti.

SALONDA TOPLAYIP İLİŞKİYE ZORLADI

Evdeki diğer trans bireyler Y.A. ile M.H.K.'nin ifadesine göre, B.B. ile Volkan Hicret arasında parayı peşin ödeme konusunda tartışma çıktı. Bu sırada odadan iki el silah sesi duyulurken, B.B. yaralı halde salona kaçtı. Arkasından gelen Hicret, ateş etmeye devam ederken, kurşunlar salonda oturan trans birey Y.A. ve Talha K.'ye de isabet etti. Polis memuru Volkan Hicret, evdeki tüm trans bireyleri salona toplayıp üzerlerindeki paraları aldı. Daha sonra Talha K., M.H.K. ve H.A.'yı evden çıkaran Hicret, solanda kalan B.B. ile Y.A.'dan soyunmalarını istedi. Bu sırada Hicret tabancasını ateşleyerek B.B.'yi başından vurdu. Yaralı haldeki Y.A.'ya cinsel saldırıda bulunan Hicret, öldüğü anlaşılan B.B.'nin cansız bedenine de cinsel saldırıda bulundu.

İddianamede o anlarla ilgili ‘Maktulle yalnız kalan şüphelinin tekme ve yumruk atarak önce darbettiği, sonra da maktulü kanepenin önüne yüzükoyun yatırıp, cinsel saldırıda bulunmaya çalışmak suretiyle maktule karşı tahkir edici fiillerde bulunduğu’ ifadeleri yer aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

B.B.'yi öldüren polis memuru Volkan Hicret’in emniyette verdiği ifadesi de iddianamede yer aldı. Volkan Hicret’in ifadesinde, kendisinin trans bireylerle ilişki talebinde bulunmadığını, arkadaşının isteği üzerine daireye gittiklerini, trans bireylerden B.B.'nin belindeki tabancayı görmesi üzerine, ‘O silahla ateş edemezsin’ dediğini ve polislik mesleğine küfür etmesi sonucu alkolün etkisiyle sinirlerine hakim olamayıp ateş ettiğini söylediği belirtildi.

İddianame İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, müebbet hapis ve ayrıca 41 yıl hapis cezasına çarptırılması istenen tutuklu polis memuru Volkan Hicret ve tutuksuz arkadaşı Talha K., 21 Haziran’da hakim önüne çıkacak.



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