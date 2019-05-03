Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

Trans bireyi boğazından bıçaklayıp, kaçtı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde 'Hayat' takma adını kullanan trans birey E.U. (30), para karşılığı boş arazide ilişkiye girdiği bir kişi tarafından boğazından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan trans birey tedaviye...

Trans bireyi boğazından bıçaklayıp, kaçtı
TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde 'Hayat' takma adını kullanan trans birey E.U. (30), para karşılığı boş arazide ilişkiye girdiği bir kişi tarafından boğazından bıçaklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan trans birey tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Cemaliye Mahallesi Kömürcü Sokak üzerinde dün gece yarısı meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında müşteri bekleyen trans birey E.U., kimliği belirsiz bir kişiyle para karşılığı ilişki için anlaştı. İlişkinin ardından kimliği belirsiz kişi, E.U.'yu boğazından bıçaklayıp, kaçtı.
Kanlar içinde ana caddeye çıkmayı başaran E.U., vatandaşlar tarafından fark edildi. Hemen çağrılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.U. tedavi altına alındı.
E.U.'nun hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenilirken polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328