Trans birey, trafikte tartıştığı genci öldürdü

BURSA’da, trafikte yol verme yüzünden çıkan tartışmada Can Görkem Bayraktar (20), trans birey Derya Yıldırım (49) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bayraktar, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Yıldırım tutuklandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Meydanı'nda pazartesi meydana geldi. İddiaya göre, Derya Yıldırım trafikte yol verme yüzünden Can Görkem Bayraktar ile tartıştı, küfür ettikten sonra da olay yerinden ayrıldı. Buna sinirlenen Bayraktar, Yıldırım'ın otomobilini aynı semtte park edilmiş olarak gördü. Burada ikili arasında tekrar tartışma çıktı. Derya Yıldırım, tartışma sırasında Can Görkem Bayraktar'ı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Bayraktar, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi.

ÇAKI CAN'IN İDDİASI

Olay sonrası yakalanan Derya Yıldırım, polisteki ifadesinde, yol verme nedeniyle tartışmanın başladığını belirterek, "Tartışma sonrası evime geldim. Komşum bir gencin beni sorduğunu söyledi. Ben her ihtimale karşın beyzbol sopasını alarak yola indiğimde Can Görkem ile karşılaştım. Aramızdaki tartışma bu kez kavgaya dönüştü. Can'ın elinde çakı vardı. Bir ara yere düşünce onu alıp kendimi savunmak için rastgele savurdum ona isabet ettiğini bilmiyorum" dedi.

Derya Yıldırım, sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soba imalathanesi bulunan babasının yanında çalışan Can Görkem Bayraktar'ın cenazesi, dün cenaze namazının ardından toprağa verildi.



