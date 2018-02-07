Tramvaydaki taciz şüphelisini vatandaşlar yakaladı

ESKİŞEHİR'de, tramvay içerisinde 16 yaşındaki A.K. adlı genç kıza sarkıntılıkta bulunduğu iddia edilen Murat O., vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik görevlilerine teslim edildi. Olay yerine çağrılan polisler şüpheliyi gözaltına alırken, bazı vatandaşlar ise Murat O.'ya tekme ve yumruklarla saldırdı.Olay akşam saatlerinde SSK-Otogar seferini yapan tramvay içerisinde meydana geldi. İddiaya göre 35 yaşlarındaki Murat O., tramvay içerisinde A.K. adlı genç kıza elle sarkıntılıkta bulundu. Genç kızın tepki göstermesi üzerine vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, İki Eylül Caddesi'ndeki Çarşı durağında tramvaydan indirilip duraktaki özel güvenlik görevlilerine teslim edildi. Özel güvenlikçiler durumu polise bildirip, şüpheliyi duraktaki kulübelerine aldı.Gelen 2 sivil polis memuru tarafından güvenlikçilerin kulübesinden dışarı çıkartılıp ekip aracına götürülen şüpheliye bazı vatandaşlar tekme ve yumruklarla saldırdı. Polisler, vatandaşları uzaklaştırırken şüpheli Murat O., gözaltına alınarak Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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