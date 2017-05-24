Tramvayda ileri gitmesini istediği genç tarafından bıçaklandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ () - KAYSERİ’de, lise öğrencisi 17 yaşındaki Nuri Ö., bindiği tramvayda sıkışıklık nedeniyle ileri gitmesini istedi aynı yaştaki Ali Y. tarafından bıçaklandı.

Yaralı genç tedaviye alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi İldem 1 tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, Nuri Ö. tramvayda Ali Y.'den öne doğru ilerlemesini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ali Y., Nuri Ö.'yü sol kolundan bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı genci ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Nuri Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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