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Tramvaya biniş sırası tartışmasında bıçaklandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de tramvaya binme sırası nedeniyle çıkan tartışmada 16 yaşındaki Hamit Keleş bacağından bıçakla yaralandı. Merkez Melikgazi ilçesi Sivas caddesindeki Hunat tramvay durağında Hamit Keleş, tanımadığı bir kişi...

Tramvaya biniş sırası tartışmasında bıçaklandı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de tramvaya binme sırası nedeniyle çıkan tartışmada 16 yaşındaki Hamit Keleş bacağından bıçakla yaralandı.
Merkez Melikgazi ilçesi Sivas caddesindeki Hunat tramvay durağında Hamit Keleş, tanımadığı bir kişi ile tramvaya biniş sırası yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, kimliği belirlenemeyen kişi, cebinden çıkardığı bıçağı, Keleş'in sol bacağına sapladı. Yaralı genç, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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