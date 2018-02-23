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Tramvay durağına yürüyen kadın, bıçaklı saldırıda yaralandı

KAYSERİ'de kent merkezine gitmek üzere tramvay durağına yürüyen ev kadını Öznur Y. (28), kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Belsin Selimiye...

Tramvay durağına yürüyen kadın, bıçaklı saldırıda yaralandı
KAYSERİ'de kent merkezine gitmek üzere tramvay durağına yürüyen ev kadını Öznur Y. (28), kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Belsin Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezinde gitmek için tramvay durağına yürüyen Öznur Y., iddiaya göre, daha önce de kendisine hakaret eden ancak ismini bilmediği kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Öznur Y., kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı. Çağrılan ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Öznur Y., tedavi altına alındı. Polis, bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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