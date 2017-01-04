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Trakya'daki sınır kapılarında 'Reina saldırganı' alarmı

TRAKYA Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında Ortaköy'de yılbaşı akşamını kana bulayan teröristin yurt dışına kaçma ihtimali üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince...

Trakya'daki sınır kapılarında 'Reina saldırganı' alarmı
TRAKYA Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında Ortaköy'de yılbaşı akşamını kana bulayan teröristin yurt dışına kaçma ihtimali üzerine Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince arama noktaları kuruldu. Yurt dışına çıkış yapmak isteyen araçlar ve kişiler tek tek arandı.
Yılbaşı akşamı Ortaköy'deki gece kulübünde 39 kişiyi öldürdükten sonra kaçan teröristin yurt dışına çıkma ihtimali üzerine sınır kapıları alarma geçirildi. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Avrupa'ya açılan Hamzabeyli, İpsala ve Kapıkule sınır kapılarına giden yollar üzerinde Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince arama noktaları kuruldu. Yurtdışına çıkış yapmak için gümrük kapısına gelen araçlar polis ekiplerince sıkı denetimden geçirildi. Polis ekipleri Reina'yı kana bulayan teröristin fotoğraflıyla şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde arama yaptı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis ekiplerince, pasaportların kontrol edildiği peronlara teröristin fotoğrafları asıldı. Pasaport işlemlerini yapan polis memurları yurt dışına çıkacak kişileri dikkatle incelerken, otobüslerde de ellerinde teröristin fotoğraflarıyla arama yaptı.
Kırklareli'nde de Dereköy Sınır Kapısı'na giden yollar üzerinde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü'nce arama noktaları kurularak araçlar ve kişiler üzerinde uygulama yapıldı

FOTOĞRAFLI

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