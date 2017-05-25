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Traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Süleyman Özaydın/MANYAS (Balıkesir) ()- BALIKESİR’in Manyas İlçesi’nde, çifti 47 yaşındaki Emin Can, devrilen traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kaza, Manyas-Gönen karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Hamamlı...

Traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Süleyman Özaydın/MANYAS (Balıkesir) ()- BALIKESİR’in Manyas İlçesi’nde, çifti 47 yaşındaki Emin Can, devrilen traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Kaza, Manyas-Gönen karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Hamamlı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Emin Can yönetimindeki 10 K 0107 plakalı traktör, Salur Mahallesi’ne giderken kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Emin Can, kaldırıldığı Manyas Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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