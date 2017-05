Traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Süleyman Özaydın/MANYAS (Balıkesir) ()- BALIKESİR’in Manyas İlçesi’nde, çifti 47 yaşındaki Emin Can, devrilen traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, Manyas-Gönen karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi. Hamamlı Mahallesi’nde çiftçilik yapan Emin Can yönetimindeki 10 K 0107 plakalı traktör, Salur Mahallesi’ne giderken kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı.Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Emin Can, kaldırıldığı Manyas Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



FOTOĞRAFLI