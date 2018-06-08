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Traktörün römorkundan düşen anne ve 2 çocuğu ağır yaralandı

KARAMAN'da traktörün römorkunda otların üzerinde yolculuk ederken düşüp ağır yaralanan Fatma Aktaş (38) ile çocukları, kucağındaki Efe (1) ve Yiğit (9), hastanede tedaviye alındı. Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Larende Mahallesi...

Traktörün römorkundan düşen anne ve 2 çocuğu ağır yaralandı
KARAMAN'da traktörün römorkunda otların üzerinde yolculuk ederken düşüp ağır yaralanan Fatma Aktaş (38) ile çocukları, kucağındaki Efe (1) ve Yiğit (9), hastanede tedaviye alındı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Larende Mahallesi eski Göztepe yolunda meydana geldi. Besici Erol Aktaş (42), eşi Fatma ile birlikte hayvanlarına yedirmek için arazide ot toplayıp, 70 DP 679 plakalı traktöre yükleyerek eve dönmek için yola çıktı. Çiftin çocuklarından Mert'i (4), babası kucağına alırken, Fatma Aktaş ise kucağındaki Efe ve yanındaki Yiğit ile römorktaki otların üzerine oturdu. Yolda, Yiğit Aktaş, dengesini kaybedip römorktan düştü. Oğlunun düştüğünü gören anne Fatma Aktaş da paniğe kapılınca kucağındaki Efe ile birlikte düştü. Römork, Fatma Aktaş ile oğlu Yiğit'in üzerinden geçti.
Eşinin ve çocuklarının düştüğünü 25 metre ileride fark edebilen Erol Aktaş, traktörü durdurarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Yaralı anne ve çocukları ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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