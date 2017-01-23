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Traktörün römorkuna çarpan motosikletli yaralandı

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, motosikletiyle traktörün römorkuna çarpan 26 yaşındaki Ersin Solmaz yaralandı. Kaza  bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Erbiller Kavşağı...

Traktörün römorkuna çarpan motosikletli yaralandı

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, motosikletiyle traktörün römorkuna çarpan 26 yaşındaki Ersin Solmaz yaralandı.
Kaza  bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu Erbiller Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir yönüne giden 47 yaşındaki Abdullah Doğan yönetimindeki 45 ZA 5267 plakalı traktörün römorkuna, aynı yönde giden evli, 1 çocuk babası Ersin Solmaz yönetimindeki 35 V 1596 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Solmaz yola düşerek ağır yaralandı. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Solmaz'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Traktör sürücüsü Abdullah Doğan, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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