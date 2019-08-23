Traktörün römorku devrildi; 11 tarım işçisi yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı traktörün römorku devrildi. Kazada, 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Gediz Nehri üzerindeki İzzettin Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Ahmet Özer (19) yönetimindeki 36 AL 193 plakalı traktörün römorku, köprüyü geçer geçmez devrildi. Kazada Sevim Özkaşıkçı (49), Emel Andıç (47), Hanım Toprak (49), Melek Toprak (16), Şaziye Ünlü (58), Evin Türk (38), Melek Türk (15), Aslı Öztürk (16), Bayram Sarıkaya (18), Gizem Öztürk (18) ve Sevda Toprak (18) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 11 yaralıyı ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



