banner325

Son Dakika

Traktörün römorku çıktı, genç çift ölümden döndü 

YOZGAT'ın Şefaatli ilçesinde, traktörden ayrılan römork, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen çiftin üzerine geldi. Genç çiftin son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şefaatli'de...

GÜVENLİK 22.08.2019, 10:04
Traktörün römorku çıktı, genç çift ölümden döndü 
YOZGAT'ın Şefaatli ilçesinde, traktörden ayrılan römork, park halindeki otomobile çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen çiftin üzerine geldi. Genç çiftin son anda kurtulduğu kaza, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Şefaatli'de hareket halindeki traktörden ayrılan römork, kaldırıma doğru ilerlemeye başladı. Kaldırımda yürüyen genç çift, durumu fark etmedi. Römorkun kaldırım kenarında park halindeki otomobile çarpmasıyla durumu fark eden genç çift, son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 23 Ağustos 2019
İmsak 04:40
Güneş 06:14
Öğle 13:12
İkindi 16:57
Akşam 20:00
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 1 3
2. Sivasspor 1 3
3. Malatyaspor 1 3
4. Denizlispor 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Çaykur Rizespor 1 3
8. Trabzonspor 1 1
9. Kasımpaşa 1 1
10. Ankaragücü 1 1
11. Konyaspor 1 1
12. Gençlerbirliği 1 0
13. Göztepe 1 0
14. Kayserispor 1 0
15. Galatasaray 1 0
16. Beşiktaş 1 0
17. Başakşehir 1 0
18. Gazişehir 1 0
Takımlar O P
1. Fatih Karagümrük 1 3
2. Ümraniye 1 3
3. Adana Demirspor 1 3
4. Menemen Belediyespor 1 3
5. Osmanlıspor 1 3
6. Akhisar Bld.Spor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. İstanbulspor 1 1
9. Erzurum BB 1 1
10. Keçiörengücü 1 1
11. Boluspor 1 0
12. Adanaspor 1 0
13. Altınordu 1 0
14. Altay 1 0
15. Bursaspor 1 0
16. Balıkesirspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Eskişehirspor 1 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Man City 2 4
4. M. United 2 4
5. Brighton 2 4
6. Tottenham 2 4
7. Bournemouth 2 4
8. Sheffield United 2 4
9. Everton 2 4
10. Burnley 2 3
11. Norwich City 2 3
12. Leicester City 2 2
13. Wolverhampton 2 2
14. Crystal Palace 2 1
15. Chelsea 2 1
16. West Ham 2 1
17. Aston Villa 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Southampton 2 0
20. Watford 2 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Mallorca 1 3
4. Real Valladolid 1 3
5. Athletic Bilbao 1 3
6. Atlético Madrid 1 3
7. Deportivo Alaves 1 3
8. Osasuna 1 3
9. Granada 1 1
10. Villarreal 1 1
11. Real Sociedad 1 1
12. Valencia 1 1
13. Eibar 1 0
14. Real Betis 1 0
15. Barcelona 1 0
16. Getafe 1 0
17. Leganés 1 0
18. Levante 1 0
19. Celta de Vigo 1 0
20. Espanyol 1 0
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3