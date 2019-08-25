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Traktörün altında kalarak öldü

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Barış Özcan (32), yaşamını yitirdi. Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Soğanlı Yörük köyünde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası...

GÜVENLİK 25.08.2019, 14:38
Traktörün altında kalarak öldü
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Barış Özcan (32), yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Soğanlı Yörük köyünde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Barış Özcan, annesi ile birlikte fındık tarlasına gitmek üzere traktörle yola çıktı. Barış Özcan yönetimindeki traktör , bir anda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Barış Özcan traktörün altında kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Barış Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Barış Özcan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, annesi kazadan yara almadan kurtuldu.

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