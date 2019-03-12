Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...

Traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralı

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), () - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kontrolünden çıkan traktörden yola fırlayıp, tekerleğin altında kalan Ahmet Kurt (69), yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan eşi Durkadın Kurt...

Traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralı

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), () - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kontrolünden çıkan traktörden yola fırlayıp, tekerleğin altında kalan Ahmet Kurt (69), yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan eşi Durkadın Kurt (72) ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında tedaviye alındı. 
Kaza, öğle saatlerinde, Mustafakemalpaşa'ya bağlı Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kurt, 3 çocuğunun annesi Durkadın Kurt ile birlikte, römorkuna yüklediği gübreyi boşaltmak için traktörle yola çıktı. Mahallenin dışına gitmek isteyen Kurt, yönetimindeki traktörün direksiyon kontrolünü yitirince yol kenarındaki büyük taşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan yola fırlayan Ahmet Kurt, tekerleğin altında kaldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ahmet Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Durkadın Kurt ise ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328