Traktörün altında kalan sürücü öldü, eşi ağır yaralı

Hatice Ayşe AĞAOĞLU/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), () - BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, kontrolünden çıkan traktörden yola fırlayıp, tekerleğin altında kalan Ahmet Kurt (69), yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan eşi Durkadın Kurt (72) ise kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, Mustafakemalpaşa'ya bağlı Yukarıbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Kurt, 3 çocuğunun annesi Durkadın Kurt ile birlikte, römorkuna yüklediği gübreyi boşaltmak için traktörle yola çıktı. Mahallenin dışına gitmek isteyen Kurt, yönetimindeki traktörün direksiyon kontrolünü yitirince yol kenarındaki büyük taşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtan yola fırlayan Ahmet Kurt, tekerleğin altında kaldı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ahmet Kurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Durkadın Kurt ise ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakımda tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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