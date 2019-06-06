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Traktörün altında kalan Hira öldü

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, üvey babasının kullandığı traktörün altında kalan Hira Yücesan (2), yaşamını yitirdi.  Kaza, dün öğle saatlerinde, Çaycuma'ya bağlı Şenköy'de meydana geldi....

Traktörün altında kalan Hira öldü

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, üvey babasının kullandığı traktörün altında kalan Hira Yücesan (2), yaşamını yitirdi. 
Kaza, dün öğle saatlerinde, Çaycuma'ya bağlı Şenköy'de meydana geldi. Üvey babası Gökhan M. ile tarlaya giden Hira Yücesan, iddiaya göre, bu sırada traktörün römorkunun altına girdi. Küçük kızı fark etmeyen Gökhan M., traktörü çalıştırdı. Tekerleğin üzerinden geçtiği Hira, ağır yaralandı. Yakınlarının hemen alıp, araca bindirerek, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürmek istediği Hira, yolda yaşamını yitirdi. Hira Yücesan'ın cenazesi, bugün Şenköy Camii'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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