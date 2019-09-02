Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), ()- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Yatağan ilçesinin Yeşilköy Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ramazan Dokunan (59), traktörüyle evinin yakınında bulunan tarlasına gitti. Akşam saatlerinde evine dönmek üzere tarladan yola çıkan Dokunan, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yol kenarında devrildi. Dokunan kazada ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dokunan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinin ardından Dokunan'ın cesedi, otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.