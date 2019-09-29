Traktörle minibüs çarpıştı: 9 yaralı

KAYSERİ'de, kavşakta traktör ile minibüsün çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde Kayseri- Malatya karayolunun 43'üncü kilometresinde meydana geldi. Gökhan Emir Kadem yönetimindeki 38 TK 977 plakalı minibüs ile Ercan Bozdoğan yönetimindeki 38 GA 045 plakalı traktör, Tomarza kavşağında çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile, minibüste bulunan Seyhan ve Yeter Kadem, traktörün römorkundaki Saniye, Ufuk Efe, Emre, Uğur ve Fatma Bozdoğan yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralı 9 kişi ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kapanan karayolu, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yaklaşım bir saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.