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Traktörle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, traktörle kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında, Aydın- Denizli karayolu Kanyaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Efeler...

Traktörle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, traktörle kamyonetin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında, Aydın- Denizli karayolu Kanyaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Efeler yönünden Köşk yönüne giden Hüdayi Sergin yönetimindeki 45 RJ 555 plakalı kamyonetle, çilek serası demiri taşıyan Muammer Yasan yönetimindeki 09 Z 0796 plakalı traktör çarpıştı. Karşı şeride geçen traktör, demiryoluyla karayolu arasındaki alanda kaldı. Traktörün sürücüsü Muammer Yasan ile kamyonet sürücüsü Hüdayi Sergin ve kardeşi Gönül Sergin yaralandı.
Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Sergin kardeşler, itfaiye ekipleri çıkardı. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gönül Sergin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Tedavileri süren iki sürücünün de sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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