Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü emniyet kemerini arkadan takmış

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, sisli havada otomobill ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü Ferit Ahmet Uran'ın uyarı sinyalini kapatmak için emniyet kemerini arkadan taktığı belirlendi.Kaza, öğleden sonra, Keşan-Uzunköprü yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Uzunköprü'den Keşan yönüne giden Ferit Ahmet Uran yönetimindeki 22 AAU 143 plakalı otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda kavşaktan dönüş yapan Mustafa Günay'ın kullandığı 22 LZ 447 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada, sürücüler Uran ve Günay ile otomobildeki Sercan Gitmez yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Öte yandan, kazada yaralanan otomobil sürücüsü Uran'ın uyarı sinyalini kapatmak için emniyet kemerini arkadan taktığı belirlendi.