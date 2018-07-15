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Traktöre çarpan motosikletli öldü

Feyzi DAVULCU/UŞAK, () - UŞAK'ta, yola kontrolsüz çıkan traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü Yıldıray Kanat (65), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, saat 10.30 sıralarında, merkeze bağlı Sorkun köyünde...

Traktöre çarpan motosikletli öldü

Feyzi DAVULCU/UŞAK, () - UŞAK'ta, yola kontrolsüz çıkan traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü Yıldıray Kanat (65), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, merkeze bağlı Sorkun köyünde meydana geldi. Köyden Uşak yönüne giden Yıldıray Kanat yönetimindeki 64 ND 912 plakalı motosiklet, ana yola kontrolsüz çıkan Hüsnü Kaymak'ın kullandığı 64 EF 592 plakalı traktöre çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletli Kanat, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yıldıray Kanat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan jandarma, traktör sürücüsü Hüsnü Kaymak'ı gözaltına alındı.

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