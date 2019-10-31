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Traktörden düşüp aracın altında kalan kadın öldü
KAYSERİ'de eşi Mustafa Demir'in kullandığı traktörden düşerek, aracın altında kalan Elvan Demir (44) hayatını kaybetti. Kaza, dün akşam Yeşilhisar ilçesi Kovalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa ve Elvan Demir çifti, bahçelerinde...
GÜVENLİK 30.10.2019, 10:42
KAYSERİ'de eşi Mustafa Demir'in kullandığı traktörden düşerek, aracın altında kalan Elvan Demir (44) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Yeşilhisar ilçesi Kovalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa ve Elvan Demir çifti, bahçelerinde elma toplamak için yola çıktı. Ancak Mustafa Demir'in kullandığı 38 F 4144 plakalı traktörün yan tarafında oturan Elvan Demir, dengesini kaybedip düştü. Talihsiz kadın traktörün altında kaldı. Mustafa Demir'in ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi Elvan Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma soruşturma başlattı.
Kaza, dün akşam Yeşilhisar ilçesi Kovalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa ve Elvan Demir çifti, bahçelerinde elma toplamak için yola çıktı. Ancak Mustafa Demir'in kullandığı 38 F 4144 plakalı traktörün yan tarafında oturan Elvan Demir, dengesini kaybedip düştü. Talihsiz kadın traktörün altında kaldı. Mustafa Demir'in ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, 3 çocuk annesi Elvan Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma soruşturma başlattı.
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