Son Dakika
Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: Tüm salonlarımız kadınlarımıza ve kızlarımıza ücretsiz ve açık
Traktörden düşen Hacire, yaşamını yitirdi
ŞANLIURFA'da ailesiyle birlikte üzüm hasadına giden Hacire Aslan (12) dengesini kaybederek, düştüğü traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay, öğle saatlerinde kırsal İnanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacire...
GÜVENLİK 03.09.2019, 14:18
ŞANLIURFA'da ailesiyle birlikte üzüm hasadına giden Hacire Aslan (12) dengesini kaybederek, düştüğü traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde kırsal İnanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacire Aslan, ailesiyle birlikte üzüm hasadı için İ.Y.'nin kullandığı 63 DZ 526 plakalı traktöre bindi. Arazide ilerleyen traktörün üzerinde dengesini kaybederek düşen Hacire, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri küçük kızı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Hacire Aslan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aslan'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi, sürücü İ.Y. ise gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde kırsal İnanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hacire Aslan, ailesiyle birlikte üzüm hasadı için İ.Y.'nin kullandığı 63 DZ 526 plakalı traktöre bindi. Arazide ilerleyen traktörün üzerinde dengesini kaybederek düşen Hacire, aracın altında kalarak ağır yaralandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri küçük kızı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Hacire Aslan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aslan'ın cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi, sürücü İ.Y. ise gözaltına alındı.
27°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 03 Eylül 2019
|İmsak
|04:55
|Güneş
|06:25
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:48
|Akşam
|19:42
|Yatsı
|21:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0