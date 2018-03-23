Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...
Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı
Afrin'de EYP infilak etti: 3...
flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit
Bitlis'ten acı haber... 1 asker...

Traktör ve römorku, çekiciye yükleyerek çaldılar

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, traktör ve römorku, üzerinde 'yol yardımı' yazan çekici kamyonete yükleyerek çalan şüphelilerden biri, jandarma tarafından yakalandı. Olay, Sarıoğlan ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Traktör...

Traktör ve römorku, çekiciye yükleyerek çaldılar
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, traktör ve römorku, üzerinde 'yol yardımı' yazan çekici kamyonete yükleyerek çalan şüphelilerden biri, jandarma tarafından yakalandı.
Olay, Sarıoğlan ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Traktör ve römorkunun yerinde olmadığını gören A.Ö., jandarmayı arayarak yardım istedi. Jandarma, traktör ve römorkun, üzerinde 'yol yardımı' yazan çekici kamyonete yüklenerek çalındığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucunda şüpheli Ş.S., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili aranan diğer hırsızlık şüphelisi S.T.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314