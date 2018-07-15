Traktör sürücüsü kazada öldü

Kaza, dün Oğuzlar ilçesi Asarçayı Mahallesi yayla yolunda meydana geldi. Davut Güler (83) yönetimindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolun solundaki toprak alana çarptı. Kazada, Güler, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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ÇORUM'un Oğuzlar ilçesinde kontrolden çıkıp, yolun solundaki toprak alana çarpan traktörün sürücüsü öldü. Kaza, dün Oğuzlar ilçesi Asarçayı Mahallesi yayla yolunda meydana geldi. Davut Güler (83) yönetimindeki traktör, sürücüsünün...
15 Temmuz 2018 Pazar 10:05
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