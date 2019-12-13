Flaş HaberYeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı
Son Dakika
Traktör şarampole yuvarlandı 9 yaşındaki Halim öldü
İZMİR'in Tire ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu 9 yaşındaki Halim Çoban hayatını kaybetti, sürücü Fatih Koç ise ağır yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Tire'ye bağlı Eğridere köyündeki üretim...
GÜVENLİK 13.12.2019, 23:03
İZMİR'in Tire ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu 9 yaşındaki Halim Çoban hayatını kaybetti, sürücü Fatih Koç ise ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Tire'ye bağlı Eğridere köyündeki üretim yolunda meydana geldi. Fatih Koç (32) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile traktördeki Halim Çoban, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Fatih Koç, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, Halim Çoban ise Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halim Çoban doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde, Tire'ye bağlı Eğridere köyündeki üretim yolunda meydana geldi. Fatih Koç (32) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile traktördeki Halim Çoban, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Fatih Koç, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, Halim Çoban ise Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halim Çoban doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
12°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
|İmsak
|06:42
|Güneş
|08:14
|Öğle
|13:03
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Alanyaspor
|15
|23
|7. Galatasaray
|14
|23
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Göztepe
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Gaziantep FK
|14
|17
|12. Çaykur Rizespor
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Antalyaspor
|15
|13
|16. Kasımpaşa
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Altay
|15
|20
|9. Fatih Karagümrük
|14
|20
|10. Balıkesirspor
|14
|19
|11. Giresunspor
|14
|19
|12. Adana Demirspor
|15
|18
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9