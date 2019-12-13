Traktör şarampole yuvarlandı 9 yaşındaki Halim öldü

İZMİR'in Tire ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu 9 yaşındaki Halim Çoban hayatını kaybetti, sürücü Fatih Koç ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Tire'ye bağlı Eğridere köyündeki üretim yolunda meydana geldi. Fatih Koç (32) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile traktördeki Halim Çoban, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Fatih Koç, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne, Halim Çoban ise Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halim Çoban doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.