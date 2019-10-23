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Traktör römorkunda 'esrar' ele geçirildi: 1 gözaltı
ADIYAMAN'da, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği ve narkotik köpeği Zeta’nı da yer aldığı operasyonda, traktör römorkuna saklanmış 575 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik...
GÜVENLİK 23.10.2019, 20:40
ADIYAMAN'da, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği ve narkotik köpeği Zeta’nı da yer aldığı operasyonda, traktör römorkuna saklanmış 575 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı bir köydeki evde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri belirlenen adrese narkotik köpeği Zeta’nı da katıldığı operasyon düzenlendi. Operasyonda evde ve çevresinde yapılan aramada traktörün römorkuna gizlenmiş satışa hazır halde 575 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ev sahibi M.T.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkeze bağlı bir köydeki evde uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri belirlenen adrese narkotik köpeği Zeta’nı da katıldığı operasyon düzenlendi. Operasyonda evde ve çevresinde yapılan aramada traktörün römorkuna gizlenmiş satışa hazır halde 575 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ev sahibi M.T.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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