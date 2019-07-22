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Traktör römorkuna çarpan kamyonet çalıntı çıktı

KONYA'nın Kulu ilçesinde park halindeki traktörün römorkuna çarpan, sürücüsünün terk ettiği kamyonetin çalıntı olduğu tespit edildi. Kaza, saat 02.30 sıralarında İsmail Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Cafer Arslan'a ait park halindeki...

Traktör römorkuna çarpan kamyonet çalıntı çıktı
KONYA'nın Kulu ilçesinde park halindeki traktörün römorkuna çarpan, sürücüsünün terk ettiği kamyonetin çalıntı olduğu tespit edildi.
Kaza, saat 02.30 sıralarında İsmail Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Cafer Arslan'a ait park halindeki traktörün römorkuna 34 BCH 126 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan boş römork, elektrik direğini devirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonetin içerisinde kimsenin bulunmadığını gören ekipler, aracın terk edilmiş olma ihtimali üzerinde durdu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, kamyonetin elektrik dağıtım şirketine ait olduğu ve çalındığını belirledi. Polis, kamyoneti çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

 

 

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