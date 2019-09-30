Flaş Haberİmamoğlu, depremle ilgili suskunluğunu bozdu
Son Dakika
Traktör, motosiklete çarpıştı kaza anı kameraya yansıdı
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde traktör karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosikleti kullanan Aydın Demir (37) ile arkasında seyahat eden oğlu 3 yaşındaki Murat Demir yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına...
GÜVENLİK 30.09.2019, 15:49
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde traktör karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosikleti kullanan Aydın Demir (37) ile arkasında seyahat eden oğlu 3 yaşındaki Murat Demir yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerde Kahta- Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Narince Köyü yakınlarında Yakup Karaman (54) yönetimindeki 02 HK 920 plakalı traktör ile karşı yönden gelen Aydın Demir’in (37) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Demir ile arkasında oturan Murat Demir (3) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise olay yerine yakın bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
Kaza, öğle saatlerde Kahta- Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Narince Köyü yakınlarında Yakup Karaman (54) yönetimindeki 02 HK 920 plakalı traktör ile karşı yönden gelen Aydın Demir’in (37) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Demir ile arkasında oturan Murat Demir (3) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise olay yerine yakın bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
26°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:17
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:14
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|5
|5
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Balıkesirspor
|6
|10
|6. Keçiörengücü
|6
|10
|7. Osmanlıspor
|6
|10
|8. Adana Demirspor
|5
|9
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. West Ham
|7
|12
|5. Tottenham
|7
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2