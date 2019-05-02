Traktör lastiğini şişrmeye çalışırken ağır yaralandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), () - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde çitfçilik yapan Şaban Güven (67), traktör römorkunun lastiğini şişirmeye çalışırken, lastiğin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Malkara'nın kırsal Çimendere Mahallesi'nde yaşayan Şaban Güven, evinin önünde bulunan traktör römorkunun sağ arka lastiğinin indiğini fark edince, kompresörle şişirmeye başladı. Lastik iddiaya göre aşırı basınç alınca şiddetli şekilde patladı. Yerinden fırlayan jant halkasının baş ve yüz kısmına çarptığı Güven, savrularak yerde kanlar içinde kaldı. Ağır yaralanan Şaban Güven’e çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan Güven, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.

Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güven'in ağır yaralandığı olayla ilgili traktör ve lastik üzerinde incelemede bulundu. Olayı anlatan Çimendere Mahallesi Muhtarı Tolga Güngör, Güven'in lastiği şişirmek istediği sırada patladığını belirterek, "Lastik çevresindeki çemberler fırlayıp yüzüne ve baş kısmına geliyor. Aldığı darbeyle kendisi ağır şekilde yaralandı. İnşallah kendisi iyi olur. Dualarımız onun için. Ama maalesef durumu ağır" dedi. Amcasının ağır şekilde yaralandığı söyleyen Serkan Güven, "Lastiklerinin havasının inik olmasından dolayı burada hava basmak istemiş lastiklere. Fazla hava basmasından dolayı lastiğin etrafındaki demir olan çemberler fırlayınca direk yüz ve baş kısmına geliyor. Amcam ağır şekilde yaralandı. Hemen ambulansa haber verildi. Çok üzgünüz" dedi.



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