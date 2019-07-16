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Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 9 yaralı

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 9 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddeti ile traktör ikiye bölündü.   Kaza, saat 14:00 sıralarında Vezirköprü ilçesi Adatepe Kavşağı'nda...

Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si çocuk 9 yaralı
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 9 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddeti ile traktör ikiye bölündü.  
Kaza, saat 14:00 sıralarında Vezirköprü ilçesi Adatepe Kavşağı'nda meydana geldi. Arif İleri (62) idaresindeki 35 UBC 29 plakalı traktör kavşağa girdiği sırada Salih Ülker'in (34) kullandığı 55 PG 969 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası traktör ortadan ikiye ayrılırken, sürücülerin yanı sıra traktör ve hafif ticari araçta bulunan Muhammet Efe Ülker (3), Muhittin Kascı (48), Mustafa Kascı (71), Arife Kascı (63), Nisanur Kascı (9), Suna Kascı (57) ve Ali Kascı (85) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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