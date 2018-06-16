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Traktör ile çarpışan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 27 yaralı

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, traktör ile çarpışan otobüs şarampole devrildi,  27 kişi hafif yaralandı. Kaza saat 18.30 sıralarında, Koyulhisar ilçesi D-100 karayolu üzerinde Oymakbir mevkiinde meydana geldi. Kars'tan İstanbul'a giden...

Traktör ile çarpışan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 27 yaralı
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, traktör ile çarpışan otobüs şarampole devrildi,  27 kişi hafif yaralandı.
Kaza saat 18.30 sıralarında, Koyulhisar ilçesi D-100 karayolu üzerinde Oymakbir mevkiinde meydana geldi. Kars'tan İstanbul'a giden Serhat Görceğiz yönetimindeki 36 AY 110 plakalı yolcu otobüsü, Mustafa Yılmaz yönetimindeki 58 KD 478 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüs şarampole devrildi. Kaza da ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının hafif olduğu, birçoğunun ayakta tedavi edildiği öğrenildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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