Traktör hırsızlığına 3 tutuklama

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, traktör çaldığı iddiasıyla 6 kişi, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 kişiden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çivril'de dün meydana gelen traktör hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan traktörün yanı sıra satışa hazır bir miktar esrar ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü, jandarma karakolundaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen H.Y., M.K. ve M.Z. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.