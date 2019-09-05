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Traktör, duvarı yıkıp okulun bahçesine daldı
ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, duvarı yıkıp, okulun bahçesine girdi. Kazada yaralanan olmazken, bu anlar, okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kaza, 28 Ağustos'ta, Şarkikaraağaç...
GÜVENLİK 05.09.2019, 10:45
ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, duvarı yıkıp, okulun bahçesine girdi. Kazada yaralanan olmazken, bu anlar, okulun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, 28 Ağustos'ta, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen traktör, kontrolden çıkıp, Şehit Bekir Aksöz Ortaokulu'nun duvarını yıkarak, bahçeye girdi. Yaralananın olmadığı kaza anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; traktörün, okulun bahçe duvarındaki korkuluk demirlerini ve duvarı yıktığı anlar yer aldı.
Kaza, 28 Ağustos'ta, Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen traktör, kontrolden çıkıp, Şehit Bekir Aksöz Ortaokulu'nun duvarını yıkarak, bahçeye girdi. Yaralananın olmadığı kaza anı, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; traktörün, okulun bahçe duvarındaki korkuluk demirlerini ve duvarı yıktığı anlar yer aldı.
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