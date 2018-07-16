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Traktör devrildi: Sürücü yaralı, eşi öldü

ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde takla atıp ters dönen traktörün altında kalan sürücü Ahmet Somali (80) yaralandı, eşi Fatma Somali hayatını kaybetti. Kaza, Uğurludağ ilçesi Aşılıarmut köyünde meydana geldi. Ahmet Somali yönetimindeki...

Traktör devrildi: Sürücü yaralı, eşi öldü
ÇORUM'un Uğurludağ ilçesinde takla atıp ters dönen traktörün altında kalan sürücü Ahmet Somali (80) yaralandı, eşi Fatma Somali hayatını kaybetti.
Kaza, Uğurludağ ilçesi Aşılıarmut köyünde meydana geldi. Ahmet Somali yönetimindeki 19 DC 241 plakalı traktör, iddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp ters döndü. Kazada traktör altında kalan sürücü yaralanırken, eşi Fatma Somali yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü olay yerine çağırılan ambulansla Uğurludağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Fatma Somali'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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