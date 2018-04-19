ümraniye escort

İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

Traktör devrildi; sürücü öldü, eşi yaralandı

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Hüseyin Bozkurt (55) öldü, eşi Feride Bozkurt (51) ise yaralandı. Beydağ'ın Çamlık Mahallesi Kevresi mevkisindeki tarlasına giden Hüseyin Bozkurt'un kullandığı...

Traktör devrildi; sürücü öldü, eşi yaralandı
İZMİR'in Beydağ ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Hüseyin Bozkurt (55) öldü, eşi Feride Bozkurt (51) ise yaralandı.
Beydağ'ın Çamlık Mahallesi Kevresi mevkisindeki tarlasına giden Hüseyin Bozkurt'un kullandığı 35 BC 026 plakalı traktör, bugün saat 09.30'da, yolun sağ tarafındaki 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Yoldan geçerken kazayı görenler, sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktör sürücüsü Bozkurt'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Traktördeki eşi Feride Bozkurt ise yaralandı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feride Bozkurt'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Hüseyin Bozkurt'un cenazesi, AKS 110 ekiplerinin çalışması ve vinç yardımıyla traktörün altından çıkartılarak, İzmir  Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314