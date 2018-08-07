Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak
Haliç'teki 3 köprü yarın gece...
Adalet Bakanı Gül'den dava kotası açıklaması
Bakan Gül açıkladı: Davalarda süre...
Muharrem İnce: CHP kurultay için bir gün bile beklememelidir
CHP'de kurultay kavgası büyüyor
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak

Traktör devrildi; kayınvalide öldü, gelini ve torunu yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Elif Erdoğan (59) yaşamını yitirdi, gelini ve torunu yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Elif...

Traktör devrildi; kayınvalide öldü, gelini ve torunu yaralı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Elif Erdoğan (59) yaşamını yitirdi, gelini ve torunu yaralandı.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Elif Erdoğan) yönetimindeki 64 FS 495 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü Elif Erdoğan öldü, gelini Esengül Erdoğan (39) ile torunu Bayram Deniz Erdoğan (7) ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Elif Erdoğan'ın cesedi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328