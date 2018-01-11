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Traktör devrildi: 1 ölü

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), () - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kullandığı traktörün patikada devrilmesi sonucu altında kalan Osman Çelebi (77) hayatını kaybetti.  Kaza, akşam saatlerinde Dokuztekne Mahallesi Bağyeri mevkiinde meydana geldi....

Traktör devrildi: 1 ölü

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), () - ADANA'nın Ceyhan ilçesinde kullandığı traktörün patikada devrilmesi sonucu altında kalan Osman Çelebi (77) hayatını kaybetti. 
Kaza, akşam saatlerinde Dokuztekne Mahallesi Bağyeri mevkiinde meydana geldi. Hayvancılıkla geçimini sağlayan 6 çocuk babası Osman Çelebi, iddiaya göre hayvanlarına çalı toplamak için evden ayrıldı. Çelebi'nin kullandığı 01 KK 525 plakalı traktör, Bağyeri mevkiindeki patikada ilerlediği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Çelebi ise adam ise devrilen traktörün altında kaldı. Çelebi'nin eve gelmemesi üzerine yakınları ve komşuları aramaya başladı. Bağyeri mevkiindeki devrilen traktörü gören yakınları, Çelebi'yi de aracın altında hareketsiz şekilde yatar halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelebi'nin öldüğü belirlendi. Osman Çelebi'nin cesedi, Ceyhan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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