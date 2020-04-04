Traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), ()- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen traktördeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Alhan Mahallesi Kasaplar Sokak'ta meydana geldi. Eşref Erdemir (52) yönetimindeki 09 PT 628 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, traktördeki sürücü Erdemir ile eşi Saniye Erdemir (49) ve oğlu Hurşit Erdemir (20) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Saniye Erdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 yaralı, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Eşref Erdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Jandarmanın kaza yerindeki incelemesinin ardından Saniye Erdemir'in cansız bedeni morga konuldu.