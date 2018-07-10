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Traktör devrildi, 1'i Afgan 2 kişi öldü

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da çalıştıkları çiftliğe gittikleri traktörün devrildiği kazada Arif Kul (16) ile Afgan uyruklu Abdullah Bahtiyar (25) yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Kapaklı köyünde oturan Afgan uyruklu Abdullah Bahtiyar,...

Traktör devrildi, 1'i Afgan 2 kişi öldü

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da çalıştıkları çiftliğe gittikleri traktörün devrildiği kazada Arif Kul (16) ile Afgan uyruklu Abdullah Bahtiyar (25) yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Kapaklı köyünde oturan Afgan uyruklu Abdullah Bahtiyar, kardeşi Nesir Bahtiyar (22) ile aynı köyden Arif Kul, plakası öğrenilemeyen traktörle, çalıştıkları özel bir firmaya ait süt çiftliğine doğru yola çıktı. Abdullah Bahtiyar yönetimindeki traktör, saat 11.00 sıralarında şarampole devrildi. Kazada sürücü Abdullah Bahtiyar ile Arif Kul olay yerinde yaşamını yitirdi. Nesir Bahtiyar ise kendisini traktörden atarak kurtuldu.
Kazanın ardından olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından Abdullah Bahtiyar ve Arif Kul'un cenazeleri otopsi için Burdur Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza haberini alıp gelen Abdullah Kul'un yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Nesir Bahtiyar, kardeşinin traktörü devirmemek için uğraştığını belirtirken, "Kurtarmak için her şeyi yaptı ama olmadı, traktör devrildi. Ben atladım" dedi.

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