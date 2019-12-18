Son Dakika
Trafo hırsızları suçüstü yakalandı
ADANA'da, elektrik trafosundan kablo hırsızlığına teşebbüs eden 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Yumurtalık İlçesi Gölovası Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda hırsızlık yapılacağı yönünde ihbar alan jandarmaya ekipleri...
GÜVENLİK 18.12.2019, 13:36
ADANA'da, elektrik trafosundan kablo hırsızlığına teşebbüs eden 3 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Yumurtalık İlçesi Gölovası Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda hırsızlık yapılacağı yönünde ihbar alan jandarmaya ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı sırada şüpheli Ş.T., Y.A. ve Y.A., araçla kaçmaya çalıştı. Ekipler, peşine düştüğü aracı Ceyhan ilçe sınırları içesinde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin yakalandığı araçta yapılan aramada enerji kablolarını kesmede kullandıkları demir makası, parmak izi bırakmamak için giydikleri eldivenler, trafoları yere indirmekte kullandıkları halatlara el konuldu. Ş.T'nin üzerinde yapılan aramada 1,14 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli, tutuklanarak Ceyhan Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Yumurtalık İlçesi Gölovası Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosunda hırsızlık yapılacağı yönünde ihbar alan jandarmaya ekipleri harekete geçti. Jandarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı sırada şüpheli Ş.T., Y.A. ve Y.A., araçla kaçmaya çalıştı. Ekipler, peşine düştüğü aracı Ceyhan ilçe sınırları içesinde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin yakalandığı araçta yapılan aramada enerji kablolarını kesmede kullandıkları demir makası, parmak izi bırakmamak için giydikleri eldivenler, trafoları yere indirmekte kullandıkları halatlara el konuldu. Ş.T'nin üzerinde yapılan aramada 1,14 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli, tutuklanarak Ceyhan Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 18 Aralık 2019
|İmsak
|06:45
|Güneş
|08:17
|Öğle
|13:06
|İkindi
|15:24
|Akşam
|17:45
|Yatsı
|19:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Başakşehir
|15
|27
|3. Beşiktaş
|15
|27
|4. Trabzonspor
|15
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Denizlispor
|15
|21
|10. Göztepe
|15
|20
|11. Gaziantep FK
|15
|20
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Crystal Palace
|17
|23
|10. Arsenal
|17
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|17
|20
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|16
|35
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|17
|27
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10