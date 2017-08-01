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Trafikte yol vermemekle suçladığı sürücünün aracına ateş açtı

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'da trafikte yol verme konusunda çıkan tartışmada Mehmet M.'ye ait otomobile ateş açan Mesut A., polis tarafından kovalamaca sonucu  yakalandı. Otomobile ateş açılması anı bölgedeki güvenlik...

Trafikte yol vermemekle suçladığı sürücünün aracına ateş açtı

Berktuğ ÖNCÜ- Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'da trafikte yol verme konusunda çıkan tartışmada Mehmet M.'ye ait otomobile ateş açan Mesut A., polis tarafından kovalamaca sonucu  yakalandı. Otomobile ateş açılması anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. 16 GZ 582 plakalı otomobili kullanan Mesut A., ile 16 STL 65 plakalı otomobili kullanan Mehmet M., trafikte yol verme konusunda tartıştı. Otomobili ile yol vermediğini öne sürdüğü Mehmet  M.'nin yanına yaklaşan Mesut A., torpidodan çıkarttığı tabanca ile  2 el ateş ederek kaçtı.  Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri kaçan Mesut A.’yı kovalamaca sonucu yakaladı.
Polis, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Mesut A.'nın otomobilinde ruhsatsız 2 tabanca, 25 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 5 cep telefonu ve çok sayıda dolu fişek buldu. Gözaltına alınan Mesut A.’nın sorgusu sürüyor. 

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