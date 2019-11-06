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Trafikte tartıştığı şoförü, bir gün sonra sokak ortasında dövdü
ESKİŞEHİR’de B.A., trafikte tartıştığı otobüs şoförü O.K.'yi bir gün sonra sokak ortasında dövdü. Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kent merkezinde çalışan özel halk otobüsünün şoförü O.K. ile otomobil...
GÜVENLİK 06.11.2019, 14:42
ESKİŞEHİR’de B.A., trafikte tartıştığı otobüs şoförü O.K.'yi bir gün sonra sokak ortasında dövdü. Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kent merkezinde çalışan özel halk otobüsünün şoförü O.K. ile otomobil sürücüsü B.A. trafikte tartıştı. Olaydan bir gün sonra O.K., İstiklal Mahallesi Ertuğrulbeyi Sokak'ta bankta otururken, B.A. ve 2 arkadaşı yanına geldi. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.A., otobüs şoförü O.K.’yi dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Kavga anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kavganın ardından O.K., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, B.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.
Kent merkezinde çalışan özel halk otobüsünün şoförü O.K. ile otomobil sürücüsü B.A. trafikte tartıştı. Olaydan bir gün sonra O.K., İstiklal Mahallesi Ertuğrulbeyi Sokak'ta bankta otururken, B.A. ve 2 arkadaşı yanına geldi. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.A., otobüs şoförü O.K.’yi dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Kavga anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kavganın ardından O.K., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, B.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.
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