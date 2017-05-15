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Trafikte tartıştığı kişiyi bacaklarından vurdu

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, 23 yaşındaki Muhammet Ali K., yol verme yüzünden tartıştığı başka bir aracın sürücüsü tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Yaralanan Muhammet Ali K. tedavi altına...

Trafikte tartıştığı kişiyi bacaklarından vurdu

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde, 23 yaşındaki Muhammet Ali K., yol verme yüzünden tartıştığı başka bir aracın sürücüsü tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Yaralanan Muhammet Ali K. tedavi altına alındı.
Olay, TEM yolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul yönüne giden Muhammet Ali K. yönetimindeki 54 ZL 371 plakalı otomobil, başka bir otomobilin sürücüsü ile yol verme meselesi nedeniyle sorun yaşadı. Muhammet Ali K. ile plakası belirlenemeyen aracın sürücüsü araçlarını yol kenarına çekti. Kimliği belirsiz sürücü, tabancası çıkararak Muhammet Ali K.'nın bacaklarına 4 el ateş etti. Bacaklarından yaralanan Muhammet Ali K. yere yığılırken, ateş eden kişi aracına binerek olay yerinden kaçtı.
Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Muhammet Ali K.'ya müdahalede bulundu. Çayırova'da bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Muhammet Ali K. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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