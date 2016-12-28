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Trafikte tartıştığı kişiyi bacaklarından vurdu

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde Önder D., trafikte tartıştığı Yasin Ç.'yi tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.  Olay, Gebze İstasyon Caddesi Feribot kavşağında meydana geldi. Yasin Ç. ile Önder D. arasında trafikte...

Trafikte tartıştığı kişiyi bacaklarından vurdu
KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde Önder D., trafikte tartıştığı Yasin Ç.'yi tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. 
Olay, Gebze İstasyon Caddesi Feribot kavşağında meydana geldi. Yasin Ç. ile Önder D. arasında trafikte tartışma çıktı. Araçlarından inen iki sürücüden Önder D. tabancasını, Yasin Ç. de bıçağını çekti. Önder D., Yasin Ç.'nin bacaklarına 5 el ateş etti. Kanlar içerisinde yerde kalan Yasin Ç., çağırılan ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Önder D. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

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