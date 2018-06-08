Trafikte tartıştığı hamile doktoru tabancayla yaralayan sanığa 16 yıl hapis

KONYA'da, otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen hamile doktor Aliye Avcı'nın (35) aracına arkadan çarpmalarının ardından çıkan tartışmada tabancasını ateşleyip, doktoru belinden yaralayan tutuklu Hasan Çokkaynar'a (24) 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız silah bulundurmak' ve 'hakaret' suçlarından toplam 16 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.



Olay, 11 Mayıs 2017 tarihinde, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Ankara Caddesi Beşyol Kavşağı'nda meydana geldi. Hocacihan Aile Sağlı Merkezi'nde görevli aile hekimi ve o dönem 2 aylık hamile Aliye Avcı, 42 FGE 36 plakalı otomobiliyle kavşaktaki kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada İsmail Uzundere, yönetimindeki 42 EM 226 plakalı hafif ticari araçla kavşakta bekleyen Avcı'nın otomobiline arkadan çarptı. Kazanın ardından İsmail Uzundere ve yanındaki arkadaşı Hasan Çokkaynar ile Aliye Avcı ve beraberindeki kız kardeşi araçlarından indi. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Avcı, polis çağırmak istedi. Buna sinirlenen Uzundere, Avcı'nın aracının tamponuna tekme attı. Gerginliğin artması üzerine Avcı ve kız kardeşi olay yerinden ayrılmak için otomobile bindi.



TABANCAYLA ATEŞ ETTİ



Bu sırada Hasan Çokkaynar, yanında taşıdığı tabancasıyla Aliye Avcı'nın otomobiline doğru ateş açtı. Otomobilin bagajından giren kurşun, sürücü koltuğunda oturan Avcı'nın beline isabet etti. Avcı, kanlar içinde kalırken, Çokkaynar ve Uzundere ise hafif ticari araca binip, kaçmak istedi. Şüphelilerin aracı, bu sırada Avcı'nın otomobiline yan taraftan çarptı. Kavşakta görevli trafik polisleri, silah sesini duyup, kaçmak isteyen şüphelilerin aracını durdurdu. Gözaltına alınan Hasan Çokkaynar, tutuklanırken, İsmail Uzundere ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



HAMİLELİĞİ BOYUNCA VÜCUDUNDA MERMİYLE YAŞADI



Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan ve 2'nci çocuğuna hamile olan Aliye Avcı'nın omuriliğinin alt bölümünden girip, belinde kalan mermi, hamilelik nedeniyle risk taşıdığı için alınamadı. 7 ay boyunca vücudunda mermiyle yaşayan Avcı'nın kız bebek dünyaya getirdiği ve vücudundaki merminin de doğumdan sonra yapılan ameliyatla çıkarıldığı belirtildi.



16 YIL HAPİS CEZASI



Hasan Çokkaynar'ın tutuklu, İsmail Uzundere'nin de tutuksuz yargılandığı, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sona gelindi. Tutuklu sanık Çokkaynar, duruşmadaki son savunmasında, ''Ben o kişiyi öldürecek olsam ön kapıyı açıp, ateş ederdim. Öyle bir kastım yoktu. Bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Mahkeme heyeti, Hasan Çokkaynar'ı, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'ruhsatsız silah bulundurmak'tan 1 yıl, 'hakaret'ten ise 3 ay 15 gün olmak üzere toplam 16 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. İsmail Uzundere'ye ise Çokkaynar'ı ateş etmeye azmettirmesiyle iligili somut delil bulunamadığına hükmedilip, bu suçtan beraatine karar verildikten sonra 'mala zarar verme' suçundan 4 ay, 'hakaret'ten ise 3 ay 15 gün olmak üzere 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.



