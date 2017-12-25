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Trafikte çıkan tartışmada öldürülen Yılmaz, Kastamonu’da toprağa verildi

ESKİŞEHİR'de trafikte çıkan tartışmanın ardından silahla vurularak öldürülen Mehmet Yılmaz (42), memleketi Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde toprağa verildi. Olay, Pazar günü Eskişehir'in Orta Mahallesi Cumhuriyet Meydanı yakınlarında...

Trafikte çıkan tartışmada öldürülen Yılmaz, Kastamonu’da toprağa verildi
ESKİŞEHİR'de trafikte çıkan tartışmanın ardından silahla vurularak öldürülen Mehmet Yılmaz (42), memleketi Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde toprağa verildi.
Olay, Pazar günü Eskişehir'in Orta Mahallesi Cumhuriyet Meydanı yakınlarında meydana geldi. Halit K.'nin kullandığı 26 DR 966 plakalı otomobil ile Mehmet Yılmaz'ın kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası tartışan taraflardan Halit K. belinden çıkardığı tabanca ile Mehmet Yılmaz'a ateş etti. Mehmet Yılmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Eskişehir'de bir sondaj şirketinde çalışan Yılmaz'ın cenazesi Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Düzağaç köyü Kuyumcu mahallesinde öğle namazı ardından toprağa verildi.

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