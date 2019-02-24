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Trafikte bıçak çeken kamyon sürücüsü serbest

ANKARA, () - ANKARA'nın Sincan ilçesinde, trafikte otomobili sıkıştırıp, sürücüsü S.C.'ye bıçak çekerek, tehdit savuran kamyon sürücüsü Erol U., sevk edildiği adliyede, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Erol U.'nun, S.C....

Trafikte bıçak çeken kamyon sürücüsü serbest

ANKARA, () - ANKARA'nın Sincan ilçesinde, trafikte otomobili sıkıştırıp, sürücüsü S.C.'ye bıçak çekerek, tehdit savuran kamyon sürücüsü Erol U., sevk edildiği adliyede, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Erol U.'nun, S.C. ile akraba olduğu, aralarında para yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi. 
Olay, önceki gün saat 17.00 sırlarında, Yunus Emre Mahallesi Ankara- Ayaş yolunda meydana geldi. Yenikent yönünde 06 DG 9192 plakalı kamyonuyla giden Erol U., iddiaya göre, yolda karşılaştığı S.C. yönetimindeki 06 HE 3817 plakalı otomobili sıkıştırmaya başladı. Bunun üzerine iki sürücü de araçlarını durdurdu. Erol U., kamyonundan inerek, S.C.'nin aracının yanına geldi ve bıçak çekti. Bu anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyon sürücüsü Erol U. ile otomobil sürücüsü S.C.'yi gözaltına aldı. Erol U.'nun, S.C. ile akraba olduğu, para yüzünden aralarında husumet olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erol U., sevk edildiği adliyede, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Erol U.'ya, 343 TL'lik para cezası kesildi.

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