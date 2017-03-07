Trafik kontrolünde durmayıp kaçan sürücü yakalandı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), () - SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde trafik kontrolünde durmayan sürücü, polisin takibi sonucu yakalandı. Alkollü olduğu belirtilen sürücü gözaltına alındı.

Samsun'un Alaçam İlçesi yönünde yol kontrolü yapan trafik polisi ekipleri, Bafra yönüne giden G.G. yönetimindeki 06 AV 1370 plakalı otomobili durdurmak istedi. Aracını polislerin üzerine süren G.G. durmayarak kaçtı. Bafra İlçesi'nde takibe alınan otomobil, Tofaş Kavşağı yönünde polis ekipleri tarafından görüldü. Otomobili ile ters yönde giden sürücü, polis ekiplerinin aracına çarpması ile bir akaryakıt istasyonunda durduruldu. Gözaltına alınan şüpheli, alkol metre cihazına üflemeyi reddetti. Gözaltına alınan sürücüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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